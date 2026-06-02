Cina, gli aeromobili elettrici a decollo verticale per passeggeri sono realtà

Cina, gli aeromobili elettrici a decollo verticale per passeggeri sono realtà

In Cina gli aeromobili elettrici a decollo verticale per passeggeri sono ormai una realtà. Volant Aerotech ha realizzato il primo volo di un eVTOL per passeggeri. A Zigong, nella provincia del Sichuan, l'azienda ha completato con successo il test del VE25-100. Un importante traguardo per il futuro dell'aviazione a bassa quota. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca2 (Fonte video: Xinhua)