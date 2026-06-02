2 giugno, Mattarella “Celebriamo un percorso che lega generazioni e territori”

ROMA (ITALPRESS) - "Donne e uomini d’Italia, il 2 giugno di ottanta anni fa, vollero la Repubblica. Questa sera ci troviamo insieme per festeggiare l’80° anniversario di quella storica decisione del nostro popolo". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in apertura di "I volti della Repubblica", in diretta su Rai1. "Oggi - aggiunge - non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori. Che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, risaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. E’ l’Italia di oggi, frutto del lavoro e dell’impegno di tante persone. Sono i tanti volti della Repubblica. Scambiamoci, allora, vicendevolmente gli auguri. Buona Repubblica a tutti noi!". mgg/ (fonte video: Quirinale)