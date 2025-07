Ucraina, Zelensky “Nuovi colloqui con Mosca in programma a Istanbul”

ROMA (ITALPRESS) – La Russia e l’Ucraina terranno domani (23 luglio) a Istanbul un nuovo round di colloqui di pace. Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ho discusso con Rustem Umerov i preparativi per uno scambio di prigionieri e un altro incontro in Turchia con la parte russa”, ha dichiarato Zelensky. “Umerov ha riferito che l’incontro è previsto per mercoledì”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)