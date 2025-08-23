KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Oggi è un giorno importante, il giorno di una delle nostre emozioni più forti: la sensazione che si prova quando si è a casa o quando si riconosce la propria appartenenza. E ovunque ci si trovi nel mondo, in qualsiasi Paese si arrivi, quando si nota la bandiera ucraina, si capisce che accanto a sé, forse si trovano persone che non si conoscono personalmente, ma che sono sicuramente cuori familiari. Questa bandiera è il sentimento di salvezza per le persone che stiamo tornando dalla prigionia russa. Quando vedono i colori ucraini, capiscono: il male è finito. Questa bandiera è l’obiettivo e il sogno di molti dei nostri cittadini nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina. E proteggono questa bandiera, la proteggono perché sanno: non cederemo la nostra terra all’occupante”. Così, in occasione della Giornata della Bandiera nazionale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Questa bandiera simboleggia il bene più prezioso per centinaia di migliaia di nostri soldati, uomini e donne provenienti da tutta la nostra Ucraina, che difendono non solo questa o quella particolare direzione, non solo Vovcansk o Dobropillya, ma tutta la nostra Ucraina e, rischiando la vita, lottano per il diritto alla vita per tutto il nostro Stato. E che tutti coloro che hanno dato il proprio contributo a questa forza di colori ucraini ascoltino oggi queste parole. E queste parole sono, prima di tutto, parole di gratitudine. È assolutamente meritato. Lunga vita all’Ucraina. Che la nostra bandiera blu e gialla sia sempre orgogliosa. Felice Giorno della Bandiera, cari ucraini. Gloria all’Ucraina”, aggiunge Zelensky.

“C’è una vera possibilità di porre fine a questa guerra. L’Ucraina è pronta a passi costruttivi che possano avvicinare la vera pace. Eppure la Russia non dimostra alcuna intenzione di pace da parte sua e continua a bombardare le nostre città. Valutiamo ugualmente tutti i segnali che suonano da Mosca in questi giorni. C’è bisogno di pressioni per cambiare posizione e incontrarsi al massimo livello per discutere di tutte le questioni”, conclude Zelensku.

