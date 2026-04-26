Ucraina, Zelensky “La centrale Zaporizhzhia torni sotto il controllo di Kiev”

This photo cannot be distributed in the Russian Federation. Mandatory Credit: Photo by Ukrinform/Shutterstock (16737076ab) President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy participates in a joint briefing with Prime Minister of the Netherlands Rob Jetten, who is on an official visit, following their meeting in Kyiv, Ukraine, March 8, 2026. Joint briefing of Volodymyr Zelenskyy and Rob Rob Jetten in Kyiv, Ukraine - 08 Mar 2026

KIEV (ITALPRESS) – “Durante un incontro con il Direttore Generale dell’AIEA Rafael Grossi, ho sottolineato l’inaccettabilità della formalizzazione e della legittimazione della presenza russa presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia”. Lo ha affermato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
“Abbiamo discusso – prosegue – della chiusura temporanea di alcune unità della centrale nucleare, della riduzione della loro produzione e delle potenziali conseguenze di queste azioni criminali. Per garantire la sicurezza operativa, la centrale deve essere restituita alla gestione dell’operatore autorizzato e dell’autorità di regolamentazione nucleare ucraina. Abbiamo concordato di proseguire le missioni dell’Aiea per garantire un monitoraggio continuo delle condizioni dell’impianto.
Sono grato a Rafael Grossi e al team dell’Agenzia per la loro visita al nostro paese in occasione del 40º anniversario del disastro di Chernobyl”.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE