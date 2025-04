Ucraina, Zelensky “Fermiamo Putin o rischiamo una nuova guerra mondiale”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il presidente russo Vladimir Putin “va fermato”, altrimenti potrebbe provocare una nuova “guerra mondiale”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista all’emittente statunitense Cbs.

“L’obiettivo di Putin è quello di ripristinare l’Impero russo”, ha detto Zelensky. Le mire del capo del Cremlino, secondo il presidente ucraino, includono dunque anche territori che attualmente fanno parte di Stati membri della Nato e “tenendo tutto questo in considerazione, credo che la situazione potrebbe degenerare in una guerra mondiale”. “Se non ci mostriamo determinati, avanzerà ulteriormente”, ha ancora osservato Zelensky.

-Foto IPA Agency-

