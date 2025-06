KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha condannato il raid delle forze russe sulla città di Sumy definendolo “un attacco deliberato contro i civili”. “I russi hanno attaccato brutalmente Sumy. (Hanno attaccato) la città stessa, delle normali strade, con artiglieria missilistica. Un attacco assolutamente deliberato contro i civili. Sono in corso le operazioni di soccorso. Ci sono molti feriti. Al momento, tre persone sono morte. Le mie condoglianze vanno alla famiglia e agli amici. Tutti i servizi sono impegnati nel soccorso dei feriti”.

Per Zelensky “è ovvio che senza pressioni da parte del mondo, senza passi decisivi da parte degli Stati Uniti, dell’Europa e di chiunque al mondo abbia potere, Putin non accetterà nemmeno un cessate il fuoco. Non un solo giorno la Russia smette di attaccare le città e i villaggi dell’Ucraina. Ogni giorno perdiamo la nostra gente a causa del terrore russo. Ogni giorno la Russia fornisce motivi per inasprire le sanzioni contro di essa e aumentare il sostegno alla nostra difesa”, ha scritto ancora Zelensky.

– foto IPA Agency –

