Ucraina, von Der Leyen “L’Ue parteciperà ai colloqui di pace ad Abu Dhabi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Oggi inizio una visita nella regione del Mar Nero, dove le minacce alla sicurezza si stanno intensificando, gli attacchi sono in aumento e sono andate perdute vite innocenti. In Romania e Bulgaria incontrerò i leader per discutere della situazione sul campo e di come l’Europa possa rafforzare la propria risposta. Prima della visita, ho avuto un proficuo colloquio telefonico con il Presidente Zelensky. La libertà di navigazione nel Mar Nero deve essere ripristinata e preservata. Ho ribadito il mio sostegno al suo appello per un cessate il fuoco che riguardi le infrastrutture alimentari ed energetiche. Abbiamo inoltre discusso degli sforzi di pace in corso e dei colloqui che si terranno questa settimana ad Abu Dhabi, ai quali l’UE parteciperà insieme ai nostri partner. Attendo con interesse di incontrare il Presidente Zelenskyy a Dublino, nel corso di questa settimana, e di discutere con gli altri leader i prossimi passi verso la pace”. Lo scrive sul suo profilo X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

ZELENSKY “COORDINATO POSIZIONI CON UE VERSO INCONTRO AD ABU DHABI”

“Ho parlato con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Al momento, molte delle nostre città e comunità si trovano ad affrontare una situazione estremamente critica per quanto riguarda l’approvvigionamento di energia elettrica, acqua e riscaldamento, a causa degli attacchi russi. La situazione è particolarmente difficile a Kiev, nelle regioni di Dnipro, Sumy e Donetsk, e a Kherson. Ho illustrato a Ursula le sfide che stiamo affrontando e abbiamo concordato che l’Unione europea attiverà un meccanismo speciale di emergenza. Ciò consentirà di fornire rapidamente all’Ucraina i fondi necessari per far fronte alle esigenze più urgenti. I nostri team sono già al lavoro su questo fronte. Abbiamo discusso di ulteriore assistenza energetica e umanitaria in vista dell’inverno, nonché di questioni legate all’integrazione europea. La scorsa settimana, la Commissione europea ha pubblicato il pacchetto annuale sull’allargamento dell’UE, che ha espresso una valutazione positiva sui progressi compiuti dall’Ucraina. È importante aprire tutti i cluster negoziali e avviare la chiusura dei singoli capitoli. Naturalmente, abbiamo parlato anche di diplomazia. Nei giorni scorsi si sono tenuti colloqui a Bruxelles, durante i quali i nostri team hanno svolto un ottimo lavoro su un piano di ripresa e sulle garanzie di sicurezza da parte dell’Europa. Con Ursula abbiamo inoltre coordinato le nostre posizioni in vista dell’incontro ad Abu Dhabi. Stiamo facendo tutto il possibile affinché il formato trilaterale porti a risultati concreti. Grazie, Ursula”. Lo ha scritto sul suo profilo X il leader dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

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