Ucraina, Von der Leyen “Saranno rafforzate sanzioni alla Russia”

Mandatory Credit: Photo by Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/Shutterstock (14724107q) President of the European Commission Ursula von der Leyen holds a press conference at European Parliament headquarters in Strasbourg, France on 17/09/2024 VDL Von Der Leyen presented the composition of her new European Commission to the European Parliament by Wiktor Dabkowski President introduces new composition of European Commission, Strasbourg, Bxl, France - 17 Sep 2024

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Solo l’Ucraina può decidere il suo destino e l’Unione Europea sarà sempre al suo fianco”. Così la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
“Saranno rafforzate le sanzioni alla Russia”, con un 19esimo pacchetto a settembre, ha annunciato Von der Leyen.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

