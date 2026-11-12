DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) – L’Unione europea conferma il proprio sostegno all’Ucraina e ribadisce che nessun accordo di pace potrà prescindere dalla tutela della sua sovranità e integrità territoriale. “Continueremo a stare al fianco dell’Ucraina e a fornire un sostegno finanziario e militare significativo per rafforzarne la posizione”, dichiarano la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa in una nota congiunta diffusa al termine dell’incontro con Volodymyr Zelensky a Dublino. I vertici europei confermano inoltre l’impegno dell’Ue nel percorso diplomatico e nei negoziati, sottolineando la necessità di costruire una pace duratura che garantisca anche la sicurezza del continente.

Sul fronte diplomatico, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito oggi la necessità che i Paesi europei partecipino direttamente ai negoziati, chiedendo che l’Europa sia rappresentata in ogni fase del processo e non resti ai margini delle trattative. A Dublino, a margine dei lavori del vertice della Comunità politica europea (Cpe), è atteso inoltre il confronto tra Zelensky e gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, di ritorno da Mosca dove hanno incontrato Vladimir Putin per circa due ore. Dal Cremlino il presidente russo ha ribadito la contrarietà a un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina dopo un cessate il fuoco, avvertendo che Mosca le considererebbe “obiettivi legittimi”. Putin ha inoltre riaffermato le rivendicazioni russe sui territori ucraini annessi nel 2022. Kushner, dal canto suo, ha riferito che nei colloqui sono stati condivisi alcuni principi per un possibile accordo, ma restano delle distanze sulle modalità per raggiungerlo. La missione americana a Mosca segue i due giorni di colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi, il 10 e 11 novembre. Le trattative, definite difficili ma produttive dagli americani, hanno portato a un’intesa di principio su un importante scambio di prigionieri, ma non a progressi decisivi sulle questioni territoriali e sul cessate il fuoco. Tra i temi affrontati anche le garanzie di sicurezza per Kiev e l’eventuale ampliamento del formato negoziale con il coinvolgimento dei Paesi europei.

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