Rutte “La Russia non prevale, ma l’Europa deve rafforzare la difesa”

ROMA (ITALPRESS) – Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha sollecitato un’accelerazione del riarmo europeo e della produzione industriale, avvertendo che la sicurezza dell’Alleanza dipende dalla capacità di rispondere simultaneamente alla guerra russa in Ucraina e alle minacce sulle rotte marittime.

Intervenendo ieri sera all’Atlantic Future Forum, a bordo della portaerei britannica HMS Prince of Wales a Oslo, ha dichiarato: “La domanda supera ancora l’offerta”, rivolgendosi alle imprese: “Aumentate la produzione. Innovate ulteriormente. Collaborate. È fondamentale. Non possiamo permetterci di aspettare”. Rutte ha indicato il Nord Atlantico come “il ponte che collega i due continenti della nostra Alleanza“, richiamando il ruolo delle linee di comunicazione e del comando Nato di Norfolk. Sull’Alto Nord ha avvertito che “la Russia ha aumentato significativamente la propria attività militare”, riaprendo porti sovietici in acque profonde e sperimentando nuovi armamenti, mentre la Cina cerca accesso a risorse e rotte.

Il quadro, ha osservato, si estende allo Stretto di Hormuz, dove “l’Iran ostacola la libertà di navigazione”, al Mar Nero, dove Mosca colpisce il traffico mercantile, e al Baltico, dove sono minacciati i cavi sottomarini. Quanto all’Ucraina, Rutte ha affermato che “Putin sta fallendo sul campo di battaglia”: secondo le sue stime, le perdite russe fra morti e feriti gravi superano 40 mila uomini al mese e in ottobre potrebbero aver oltrepassato quota 50 mila, sulla base di dati preliminari. Ha accusato Mosca di voler “dividerci, destabilizzare le nostre società e interrompere il nostro sostegno all’Ucraina” attraverso incendi dolosi, incidenti con droni e attacchi informatici, ribadendo: “Per ogni attacco ibrido russo contro le nostre nazioni, inviamo più sostegno all’Ucraina”.

Sul fronte delle risorse, ha annunciato che gli alleati europei e il Canada aumenteranno gli investimenti nella difesa di oltre 250 miliardi di dollari nel biennio 2025-2026, accogliendo l’impegno britannico a raggiungere il 3% del Pil entro il 2030 come “un percorso credibile” verso il 3,5% nel 2035. Le priorità indicate comprendono difesa aerea e missilistica, attacchi di precisione in profondità, sistemi senza equipaggio e intelligence. Per Rutte, occorre anche “rafforzare rapidamente la nostra resilienza” contro operazioni ibride che coinvolgono governi, imprese e società civile.

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