Il Ministero per gli Affari Europei e la Guardia di Finanza insieme per legalità e trasparenza

ROMA (ITALPRESS) – “Plaudo al lavoro svolto dalla Guardia di Finanza in questi anni di attività di contrasto alle frodi sui fondi europei e nazionali. Con questo Protocollo confermiamo un presidio fondamentale di legalità e trasparenza e rafforziamo il nostro impegno affinché le risorse pubbliche siano utilizzate correttamente e a beneficio dei cittadini”. Così Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, in occasione della sottoscrizione, insieme al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, di un nuovo Protocollo d’intesa finalizzato a instaurare una collaborazione volta a rafforzare le misure a tutela degli interessi economici e finanziari dello Stato e dell’Unione europea.

Il memorandum nasce con l’obiettivo di intensificare le modalità di cooperazione interistituzionale tra il Ministro e il Corpo al fine di garantire l’adozione, l’attuazione e l’applicazione di norme e procedure volte all’individuazione, alla segnalazione e al contrasto delle frodi a danno del bilancio nazionale e unionale, in linea con gli obiettivi della Strategia nazionale antifrode e del relativo Piano d’azione.

L’intesa prevede, tra l’altro, la possibilità di organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale a favore del rispettivo personale. L’accordo protocollare rappresenta un importante strumento di rafforzamento della legalità a tutela della corretta erogazione delle risorse europee, delle politiche di coesione e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, confermando il ruolo della Guardia di finanza quale forza di polizia economico finanziaria a tutela del bilancio pubblico, nazionale e dell’Unione europea.

– Foto Ministero Affari Europei, Pnrr e Politiche di Coesione –

(ITALPRESS).