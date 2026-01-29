Ucraina, Trump “Putin ha accettato di non attaccare per una settimana”

Mandatory Credit: Photo by Francis Chung/UPI/Shutterstock (16326813f) President Donald Trump speaks during a bill signing ceremony in the Oval Office at the White House in Washington, DC on Wednesday, January 14, 2026. Trump signed a bill allowing schools to serve whole and 2 percent milk, a reversal of an Obama-era policy banning on full-fat and 2 percent milk in federally funded school nutrition programs. President Trump Signs, Washington, United States - 14 Jan 2026

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho chiesto a Putin di non sparare su Kiev, sulle città e sui paesi per una settimana durante questo periodo. E’ stato davvero importante”. A dirlo è il presidente americano Donald Trump nel corso della riunione del governo alla Casa Bianca, annunciando che Putin “ha accettato”.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

