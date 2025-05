Ucraina, Trump “Nelle prossime due settimane sapremo se la Russia è disposta a raggiungere un accordo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha manifestato la volontà di sospendere le sanzioni contro la Russia perché non vuole compromettere i tentativi di negoziare la fine della guerra in Ucraina. “Se penso di essere vicino a un accordo, non voglio rovinarlo facendo così”, ha affermato parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, aggiungendo che tra circa due settimane saprà se la Russia è disposta a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra.

Trump ha anche parlato del conflitto in Medio Oriente, dichiarando di aver chiesto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di rinviare l’attacco all’Iran per dare alla sua amministrazione più tempo per far proseguire i colloqui sul nucleare con Teheran.

Un potenziale attacco da parte dell’esercito israeliano “sarebbe inappropriato da effettuare in questo momento perché siamo molto vicini ad una soluzione”.

Per quanto riguarda invece la diatriba con Harvard, Trump ha reso noto che l’università dovrebbe limitare la percentuale di studenti stranieri al 15%.“Voglio assicurarmi che gli studenti siano persone che amano il nostro Paese”, ha affermato Trump.

Infine sui dazi il presidente ha respinto l’idea di essersi tirato indietro dopo aver imposto tariffe doganali elevate per poi ritirarle in un secondo momento: “Si chiama negoziazione. Si stabilisce un numero per degli accordi”.

