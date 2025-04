Ucraina, Trump “La guerra è colpa di tutti, anche di Putin”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’errore è stato lasciare che questa guerra iniziasse”. Lo ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca riguardo al conflitto in Ucraina.

“Biden era incompetente. Quando le elezioni sono state truccate e io non c’ero la guerra è iniziata. Questa era la guerra di Biden, io sto facendo di tutto per fermarla e penso che faremo un buon lavoro”, ha aggiunto. “È un campo di sterminio, come la guerra civile. La nostra epoca può essere piuttosto violenta, ma questa è una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare e Biden avrebbe potuto fermarla, Zelensky avrebbe potuto fare lo stesso e anche Putin. La colpa è di tutti”, ha concluso Trump.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).