Ucraina, Tajani “UE dovrà svolgere il suo ruolo per la pace a Kiev”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "L'Europa dovrà svolgere un suo ruolo per garantire la pace a Kiev, anche perché ha inflitto le sanzioni alla Russia. Quando ci sarà la possibilità di sedersi a un tavolo, lavoreremo tutti per raggiungere la pace in Ucraina". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, al suo arrivo al consiglio Affari esteri a Bruxelles. xf4/ads/mca3