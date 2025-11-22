Ucraina, Tajani “L’Europa deve essere protagonista dell’accordo di pace”

TORINO (ITALPRESS) - "E' importante che si continui a lavorare con la diplomazia per raggiungere un cessate il fuoco e una pace lunga che garantisca la sicurezza e l'indipendenza dell'Ucraina. L'Europa deve essere protagonista di questo accordo e non potrebbe che essere così". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine degli Stati generali del Commercio Internazionale organizzati da Forza Italia a Torino. xn3/sat/mca1