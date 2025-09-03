ROMA (ITALPRESS) – “Se Zelensky è pronto per l’incontro, che venga a Mosca”. Così il presidente russo, Vladimir Putin, durante la conferenza stampa da Pechino al termine della sua visita in Cina, come riporta Ria Novosti.

Se è impossibile risolvere pacificamente la questione ucraina, “la Russia dovrà risolvere i compiti assegnati con mezzi armati”, ha ancora aggiunto Putin, che poi ha specificato che, mentre le armate russe starebbero “avanzando in tutte le direzioni”, quelle ucraine starebbero cercando di “tappare i buchi sul fronte”.

Putin ha informato Donald Trump della possibilità di incontrare Zelensky, come riporta Ria Novosti. “Mosca vede il sincero desiderio dell’amministrazione Trump di trovare una soluzione”, ha aggiunto parlando del ruolo del presidente statunitense.

