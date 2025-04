Ucraina, portavoce Casa Bianca “Trump è frustrato”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel corso di un punto stampa alla Casa Bianca, la portavoce Karoline Leavitt ha dato qualche anticipazione sugli ordini esecutivi che il presidente Donald Trump firmerà nelle prossime ore: “Ci saranno sette ordini esecutivi incentrati sull’istruzione – ha affermato Leavitt -. Anche la Segretaria Lindsay McMahon sarà qui nello Studio Ovale”. Leavitt è stata inoltre interpellata sui risultati ottenuti dagli Stati Uniti dopo i dazi alla Cina: “Leva e garanzia che il resto del mondo sappia che gli Stati Uniti d’America non saranno più truffati. Il Presidente Trump lo ha chiarito e ciò non vale solo per la Cina, ma con quasi ogni singolo Paese del pianeta – ha affermato Leavitt -. Centinaia di Paesi si sono rivolti all’amministrazione Trump, per concludere accordi. Come ho detto ieri, sono state presentate 18 proposte su carta al nostro team commerciale e stiamo negoziando per conto dei lavoratori americani. E nessun altro Presidente ha intrapreso un’impresa simile. Molti ne hanno parlato e ci stiamo impegnando a fare ciò che è giusto per i lavoratori americani e per la nostra industria manifatturiera, ma questo è il primo Presidente a usare effettivamente la leva degli Stati Uniti per portare le persone al tavolo delle trattative”.

Alla domanda se i dazi abbiano effettivamente funzionato, Leavitt ha risposto: “Abbiate un po’ di pazienza e vedrete”. Per quanto riguarda l’Ucraina, a Leavitt è stato chiesto se gli Stati Uniti abbiano chiesto la rinuncia della Crimea e se il Presidente Trump incontrerà il Presidente Zelensky quando entrambi i leader saranno a Roma per i funerali di Papa Francesco: “Come ha giustamente sottolineato il Presidente Trump in quella dichiarazione, è stato il Presidente Obama a rinunciare alla Crimea, a permettere alla Russia di prenderne il controllo nel 2014, e quindi il Presidente non sta chiedendo all’Ucraina di riconoscere la Crimea. Nessuno glielo ha chiesto. Ciò che sta chiedendo è che le persone si siedano al tavolo dei negoziati, riconoscendo che questa è stata una guerra brutale per troppo tempo. E per raggiungere un buon accordo, entrambe le parti devono andarsene un po’ insoddisfatte, e sfortunatamente il Presidente Zelensky ha cercato di contestare questo negoziato di pace sulla stampa, e questo è inaccettabile per il Presidente – prosegue Leavitt -. Questi dovrebbero essere negoziati a porte chiuse. Il team per la sicurezza nazionale del Presidente, i suoi consiglieri, hanno dedicato tempo, energia e sforzi significativi per cercare di porre fine a questa guerra. Il contribuente americano ha finanziato miliardi di dollari in questo sforzo”.

Leavitt ha ribadito nuovamente che “il Presidente è frustrato. La sua pazienza sta per esaurirsi. Vuole fare ciò che è giusto per il mondo. Vuole vedere la pace. Vuole che le uccisioni finiscano, ma servono entrambe le parti in guerra disposte a farlo, e sfortunatamente il Presidente Zelensky sembra muoversi nella direzione sbagliata”. Su un possibile incontro fra Trump e il presidente russo Vladimir Putin in Arabia Saudita, Leavitt ha affermato che al momento non sta “monitorando un incontro, ma come sempre vi terrò aggiornati”.

