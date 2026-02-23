Ucraina, Parlamento europeo: “Seduta straordinaria per i quattro anni di guerra russa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si rivolgerà domani ai deputati del Parlamento europeo durante una seduta plenaria straordinaria, a quattro anni dall’inizio dell’invasione su vasta scala da parte della Russia. Lo riferisce una nota dell’Eurocamera, precisando che dopo l’intervento del presidente Zelensky, in collegamento da Kyiv, i deputati discuteranno gli ultimi sviluppi della guerra di aggressione russa e il contributo europeo a una pace giusta e a una sicurezza duratura per l’Ucraina. Una risoluzione sarà posta in votazione.

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha sottolineato che la seduta invierà un “segnale importante” dell’impegno continuo e incrollabile dell’Ue al fianco dell’Ucraina. Dal febbraio 2022, l’Ue e il Parlamento hanno sostenuto l’Ucraina, condannando l’aggressione russa, imponendo sanzioni e fornendo assistenza finanziaria, politica, militare e umanitaria.

L’11 febbraio scorso il Parlamento ha approvato un prestito Ue da 90 miliardi di euro per l’Ucraina. Negli ultimi anni, il Parlamento ha ribadito ripetutamente la propria solidarietà e la stretta collaborazione con l’Ucraina.

Tra le iniziative figurano l’inaugurazione di una presenza permanente a Kyiv nel settembre 2025, diverse visite della presidente Metsola a Kyiv e alla Verkhovna Rada, e gli interventi del presidente ucraino Zelensky in aula. Il Parlamento, sottolinea ancora il comunicato, ha inoltre sostenuto la volontà dell’Ucraina di entrare a far parte dell’Ue.

Riconoscendo gli sforzi straordinari del Paese in circostanze così difficili, i deputati hanno infatti incoraggiato le autorità ucraine a continuare ad attuare riforme e hanno chiesto alla Commissione europea di aprire i cluster negoziali per far avanzare il percorso di adesione dell’Ucraina all’Ue nel più breve tempo possibile.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).