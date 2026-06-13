Entra in vigore il patto su migrazione e asilo, von der Leyen “Frontiere esterne più sicure, solidarietà tra Stati membri”

ROMA (ITALPRESS) – È entrato in vigore il patto sulla migrazione e l’asilo inizierà in tutti gli Stati membri dell’UE. Adottato nel maggio 2024, si legge in una nota, il patto “sancisce la revisione del quadro dell’UE in materia di migrazione e asilo e costituisce ora il fulcro del nuovo approccio dell’UE in materia di migrazione”.

Per la prima volta l’UE dispone di un quadro globale in materia di migrazione e asilo, con una forte protezione delle frontiere esterne, norme eque e rigorose in materia di asilo e un equilibrio tra solidarietà e responsabilità. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “La migrazione è una sfida europea che deve essere affrontata con una soluzione europea. Una soluzione che deve essere efficace, equa e ferma. Ed è proprio questo il risultato del patto sulla migrazione e l’asilo: frontiere esterne più sicure, solidarietà tra gli Stati membri e procedure di asilo e rimpatrio più efficienti. Per affrontare insieme le cause profonde della migrazione, continuiamo a rafforzare le nostre relazioni con i partner globali”

L’UE ha aperto un nuovo capitolo sulla migrazione e l’asilo, del quale il patto sulla migrazione e l’asilo rappresenta un elemento centrale. Insieme a una diplomazia della migrazione assertiva, a una protezione delle frontiere tecnologicamente avanzata (con l’introduzione e la piena applicazione del sistema di ingressi/uscite) e a nuove norme per rendere i rimpatri più rapidi ed efficaci, come indicato nella strategia europea di gestione dell’asilo e della migrazione.

Il nuovo approccio sta già dando buoni risultati, con una diminuzione del 55 % degli attraversamenti illegali delle frontiere rispetto a due anni fa. Tra gli elementi fondamentali del patto sulla migrazione e l’asilo figurano la sicurezza delle frontiere esterne, procedure di asilo solide ed eque, norme a livello dell’UE per le condizioni di accoglienza, un giusto equilibrio tra solidarietà e responsabilità e solide garanzie per garantire il rispetto dei diritti fondamentali.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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