Ucraina, il Papa scrive una lettera a Zelensky: “Cuore ferito dalla violenza che devasta la vostra terra”

ROMA (ITALPRESS) – “Con un cuore ferito dalla violenza che devasta la vostra terra, mi rivolgo a voi in questo giorno della vostra festa nazionale”. Così Papa Leone XIV in una lettera al presidente ucraino Volodymir Zelensky resa nota dallo stesso presidente ucraino sul suo profilo su X.

“Desidero assicurarvi la mia preghiera per il popolo dell’Ucraina che soffre a causa della guerra – in particolare per tutti coloro che sono feriti nel corpo, per coloro che sono afflitti dalla perdita di una persona cara e per coloro che sono stati privati della loro casa. Possa Dio stesso consolarli; possa Egli rafforzare i feriti e concedere il riposo eterno ai defunti. Supplico il Signore di muovere il cuore delle persone di buona volonta’ affinche’ taccia il clamore delle armi e si lasci il posto al dialogo, aprendo la strada della pace per il bene di tutti”, conclude il Papa.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).