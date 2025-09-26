Ucraina, neutralizzati nella notte 128 droni russi

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Le forze di difesa ucraine hanno neutralizzato con successo 128 droni russi di vario tipo, sui 154 lanciati dalla Russia in un attacco notturno. Lo ha riferito il Comando dell’aeronautica militare delle Forze armate ucraine, secondo cui Mosca ha lanciato 154 droni d’attacco, tra cui Shahed, Geran e altri modelli, da Bryansk, Oryol e Millerovo in Russia. Circa 80 dei droni erano del tipo Shahed. L’attacco aereo è stato contrastato dall’aviazione ucraina, da unità missilistiche antiaeree, da unità di guerra elettronica e sistemi senza pilota e da gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa ucraine.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).