La Guardia Civil perquisisce la sede del Partito socialista a Madrid, Sanchez ribadisce il sostegno a Zapatero

IPA73411793 - Pedro S..nchez, the Prime Minister of Spain, appeared before the full session of the Congress of Deputies at his own request to report on the Spanish government's position regarding the war in the Middle East, as well as on the latest meeting of the European Council, among other matters. - David Canales / SOPA Images//SOPAIMAGES_DCPleno260325-15/Credit:David Canales / SOPA/SIPA/2603251434

ROMA (ITALPRESS) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha ribadito il proprio sostegno all’ex primo ministro, Jose Luis Rodriguez Zapatero, sotto inchiesta per presunto traffico d’influenze. “Ho letto l’ordinanza”, ha detto Sanchez in un punto stampa tenuto all’ambasciata di Spagna presso la Santa Sede. “Non credo ci siano ragioni sufficienti per cambiare quella posizione”, ha aggiunto, confermando la “piena collaborazione” con la magistratura e il rispetto del principio della presunzione d’innocenza. Le dichiarazioni arrivano dopo la perquisizione da parte della Guardia civil della sede del Partito socialista spagnolo (Psoe) a Madrid. Zapatero, premier socialista in carica dal 2004 al 2011, è accusato di traffico d’influenze e altri reati in un’inchiesta che vede al centro la compagnia aerea Plus Ultra e il suo salvataggio con finanziamenti pubblici.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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