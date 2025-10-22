Home Video News esteri Ucraina, Meloni “La nostra posizione non cambia”
Ucraina, Meloni “La nostra posizione non cambia”
ROMA (ITALPRESS) - "Sull'Ucraina la nostra posizione non cambia e non può cambiare davanti alle vittime civili, alle immagini delle città sistematicamente bombardate dai russi. La popolazione civile resiste eroicamente da quasi 4 anni a un conflitto su larga scala. Questo cinismo" della Russia "non si è fermato nemmeno di fronte ai convogli che trasportavano beni di prima necessità". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo. xb1/sat/mca3 Fonte video: Senato