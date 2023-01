LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Durante lo scambio di auguri con il Corpo Diplomatico al Palazzo del Gran Maestro a La Valletta, le autorità maltesi hanno lanciato un appello per la pace in Ucraina, vittima dell’invasione russa. Il presidente, George Vella, ha osservato che il conflitto sta portando nuove sfide, non solo a Malta. Ha osservato che il Paese si sta impegnando nelle sedi internazionali per promuovere i principi di sicurezza, sostenibilità e solidarietà. Vella ha poi affermato che a seguito della pandemia sono emerse nuove sfide e ha aggiunto quanto sia deludente che esistano ancora opinioni divergenti tra le nazioni sulle cause e le conseguenze di questa guerra e ha elogiato il popolo ucraino per la sua forza d’animo e il suo coraggio.

Vella ha assicurato che Malta continuerà a fare del suo meglio in piena cooperazione con i suoi partner, attraverso la convinzione e la persuasione, mantenendo un’agenda trasparente guidata dai tre pilastri di sicurezza, sostenibilità e solidarietà.

Il primo ministro maltese Robert Abela ha affermato che Malta, come paese neutrale, deve rimanere forte e mostrare le sue preoccupazioni ogni volta che la pace è minacciata. Abela ha menzionato gli sforzi diplomatici in corso in vari paesi, nonchè le priorità di Malta da quando è diventata membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a partire da quest’anno. Il primo ministro ha quindi fatto riferimento alla guerra in Ucraina e ha sottolineato l’opportunità che Malta contribuisca alla salvaguardia di principi e valori a favore della pace.

