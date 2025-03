ROMA (ITALPRESS) – “Questo governo, come tutti, ha giurato sulla Costituzione, ha il compito di servire il paese. Ieri stavamo parlando di come costruire un’Europa vicina ai cittadini e che non sia un ente che regola soltanto, di come programmare una difesa senza incidere su altre spese. Trasformare una discussione molto seria sul nostro futuro in una polemica su cose, magari importanti, accadute oltre ottant’anni fa è qualcosa che va al di là di ciò che deve fare la politica. Avrei voluto che ieri il parlamento avesse dato un forte mandato a Giorgia Meloni per andare in Europa e fare discorsi importanti per l’Europa. Invece riusciamo a mandare messaggi al di fuori che siamo un’Italia spaccata con un parlamento che si divide”. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto, ospite della puntata odierna di “Dritto e Rovescio”, commentando le polemiche per l’intervento alla camera della premier Giorgia Meloni critico sul manifesto di Ventotene.

“La pace si basa su un equilibrio: tu hai armi, io ho armi e nessuno tocca l’altro. Noi vorremmo che la pace si basasse su un equilibrio più basso: la pace ideale è quella in cui nazioni che prima erano nemiche sono tutte e due disarmate. Ma se una è armatissima e l’altra disarmata, allora non c’è equilibrio e quindi si rischia di non mantenere la pace”, ha aggiunto commentando il piano di riarmo europeo.

