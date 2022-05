Ucraina, Conte “Draghi venga in Parlamento”

Se il premier Mario Draghi dovesse andare a Washington senza passare prima dal Parlamento "sarei molto deluso, sarebbe utile anche per lui, per avere un mandato più forte". Così il presidente del M55, Giuseppe Conte, a margine di un convegno in Senato, in merito alla guerra in Ucraina. xb1/sat/gtr