Sommella “Il Ventotene Europa Festival compie dieci anni”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Ventotene Europa Festival compie dieci anni. Sono stati anni straordinari, grandissimi ospiti hanno raggiunto questo luogo che è stato di confino fascista durante la guerra e che però ha dato alla luce la Costituzione mai scritta dell'Unione Europea, la federazione di cui si parla ancora oggi nel 2026: maggiore integrazione, federazione dei mercati, federazione del capitale, federazione anche degli eserciti. E di questo parleremo anche quest'anno". Lo afferma Roberto Sommella, fondatore dell'associazione La Nuova Europa e del Ventotene Europa Festival, che torna sull'isola dall'8 all'11 maggio. sat/mca2