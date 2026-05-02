Ingala “Esperienza e impegno per lo sviluppo della Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sicuramente per me sarà un'esperienza immensa. Spero di mettere a disposizione tutte le mie competenze, la mia voglia di lavorare l'ho sempre avuta. È un'attività molto importante e spero veramente di poter essere utile per il territorio, per la regione Sicilia". Così Elisa Ingala, commercialista, già assessore comunale a Caltanissetta e amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro preventivo, che guiderà l'assessorato della Funzione pubblica e delle autonomie locali dopo il rimpasto del governatore Renato Schifani. "Quindi sono veramente contenta, ringrazio per la proposta che mi è stata fatta, che ho accettato di buon grado - continua - Penso che da siciliana, da amante di questa terra, ho proprio il piacere di contribuire con le mie competenze, con la mia forza di volontà, per poter cercare di migliorare il territorio, consentire di vivere meglio e cercare di contribuire per lo sviluppo del nostro territorio. Sì, l'attività come amministratrice è iniziata negli anni '90. Io sono stata assessore al Comune di Caltanissetta negli anni '93-'97, avevo circa 29 anni". Fonte Video: MpA - Grande Sicilia pc/mca2