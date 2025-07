Ucraina, Calderone “Lavoro come collante tra la ricostruzione economica e sociale”

ROMA (ITALPRESS) – “La dimensione umana della ripresa deve essere posta al centro del processo di ricostruzione e della ritrovata pace e stabilità per la società ucraina, per questo con gli amici ucraini abbiamo deciso di dedicare un panel specifico al tema del lavoro. Un tema che costituisce il collante tra la ricostruzione economica e la ricostruzione del tessuto sociale del paese, il ruolo degli operatori economici e dei lavoratori è cruciale, l’economia locale potrà ripartire attraverso, certamente, le risorse finanziarie che il paese e la cooperazione internazionale riusciranno a mobilitare, ma potrà ripartire attraverso il lavoro di tanti cittadini ucraini, inclusi i veterani e che coloro che hanno trovato protezione all’estero e che desiderano dare il loro contributo a questa ricostruzione”. Lo ha detto Maria Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenendo alla conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina.

“Questa conferenza ha l’obiettivo di consolidare e rafforzare ulteriormente il sostegno a Kiev” ha aggiunto “mobilitando il supporto internazionale e risorse finanziarie per la ricostruzione del paese. Esprimiamo tutto il sostegno e la vicinanza al popolo e al governo dell’Ucraina, vittima di una vile aggressione da parte della Russia, della quale continuiamo a chiedere con forza l’immediata cessazione”. La ministra Calderone ha ribadito che ” uno dei messaggi chiave di questa conferenza è che non si può parlare di ripresa senza considerare quelli che sono i bisogni dei cittadini ucraini che oggi, oltre alle sofferenze imposte dalla guerra, vivono una situazione di enorme incertezza sul loro futuro”.

– foto IPA Agency –

(LA4NEWS/ITALPRESS).