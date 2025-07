Ucraina, Calderone “Conferenza Roma guarda al futuro, focus su lavoro”

ROMA (ITALPRESS) - "È la prima volta che c'è un focus sul mondo del lavoro. La ripartenza non può non tenere in considerazione le esigenze di creare delle condizioni per far ripartire l'economia ucraina attraverso il lavoro. Una conferenza che dà ampio spazio al lavoro, alle relazioni sindacali e al dialogo sociale guarda al futuro". Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, a margine della Ukraine Recovery Conference. "Oggi abbiamo firmato un memorandum in cui parliamo di lavoro, di competenze e servizi - aggiunge -. Parliamo anche di come il Ministero può mettere a disposizione non solo la propria esperienza ma anche l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati di cui disponiamo" per "accompagnare al lavoro" e gestire al meglio il tema delle competenze. xb1/sat/mca3