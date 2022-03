Ucraina, Anelli a Von Der Leyen “Fare cessare crimini di guerra”

Un appello alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per far cessare i crimini di guerra che si stanno compiendo in Ucraina e implementare la rete di assistenza sia sui territori coinvolti dalla guerra, sia nei Paesi dell'Unione europea, sollecitando la creazione di corridoi umanitari. A formalizzarlo, il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli. mgg/mrv