Pecoraro Scanio “Pannella esempio di buona politica, sua lezione resta attuale”

ROMA (ITALPRESS) - "Nel giorno dell’anniversario della nascita di Marco Pannella, voglio rendere omaggio a una figura che ha dato moltissimo al nostro Paese, segnando in modo profondo le battaglie sui diritti civili, sull’ambiente, sulla legalità e contro la partitocrazia”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete Ecodigital e da ventenne presidente del partito radicale in Campania e autore del libro “La lezione di Marco”. sat/mca3 (fonte video: Fondazione UniVerde)