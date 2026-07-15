ROMA (ITALPRESS) – Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, accusato di aver ucciso due ladri e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio nell’aprile del 2021. Lo hanno stabilito i giudici della prima sezione penale della Cassazione. Come reso noto dai suoi legali, Roggero si costituirà oggi stesso.

SALVINI “APPELLO A MATTARELLA PER GRAZIA A MARIO ROGGERO”

“In tanti, in tantissimi stiamo con Mario Roggero. Chiediamo la GRAZIA per lui! Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita, che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio, nel negozio di famiglia, con moglie e figlia presenti e a rischio. Ritengo ingiusta questa condanna. Abbiamo combattuto insieme per una nuova legge sulla legittima difesa, che ha evitato sofferenza e carcere a tanti cittadini perbene, ma evidentemente non basta e bisogna allargare ancora di più il sacrosanto diritto alla legittima difesa di chi viene aggredito. E lo faremo. Evitando per legge anche il “risarcimento danni” ai parenti dei ladri feriti o uccisi in seguito al loro crimine”. Lo dice, in un video su Instagram, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. “Per Mario adesso, insieme a tutti voi, farò il possibile perché gli venga concessa la GRAZIA. Un appello che rivolgiamo direttamente al signor Presidente della Repubblica – aggiunge -. Una grazia per un uomo onesto che, a 72 anni e dopo una vita di sacrifici, non merita di condividere una cella con dei veri criminali”.

– foto IPA Agency –

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