Ragazzina risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, è grave

GENOVA (ITALPRESS) – Una ragazzina di 11 anni è ricoverata in gravi condizioni a Genova, dopo essere stata risucchiata dal bocchettone della piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. I soccorritori hanno svolto le operazioni di rianimazione e poi la ragazza è stata portata in elicottero al Gaslini.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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