FIRENZE (ITALPRESS) – Si chiamava Federico Vella ed aveva 36 anni l’uomo che avrebbe ucciso l’ex compagna Lorena Iscera, 45 enne, e che poi si è suicidato lanciandosi dal viadotto Lora dell’Autostrada A1. Quella dell’omicidio-suicidio è l’ipotesi al momento più accreditata dietro alla quale stanno lavorando gli investigatori. Iscera, era dirigente d’azienda, originaria di Lecce, e risiedeva a Firenze, così come Vella.

Federico Vella avrebbe teso un agguato alla sua ex bloccandola nel garage di casa a Firenze, poi l’avrebbe legata, chiusa nel bagagliaio dell’auto per raggiungere l’Autostrada A1, e quando si è accorto di aver lasciato proprio nel portabagagli lo zaino con un cellulare, con il quale lei avrebbe chiamato il 112 e un amico per chiedere aiuto, ha fermato l’auto e le ha strappato l’apparecchio telefonico mobile. Da capire se l’uccisione della donna sia avvenuta prima di aver gettato il corpo della donna giù dal viadotto. A seguito della richiesta di aiuto ricevuta dalla donna, la sala operativa della Questura ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. La pattuglia della Polstrada è giunta sul posto e ha tentato di avvicinarsi all’uomo, che era in bilico sul ponte e si è poi gettato. A riprendere quanto accaduto le telecamere poste sul’A1 e la body cam in dotazione agli agenti. La Procura ha disposto l’autopsia che dovrà chiarire se la donna sia stata uccisa prima di essere lanciata dal viadotto. Le indagini sulla vicenda sono coordinate dal pm Antonio Natale e sono condotte della squadra mobile di Firenze, guidata da Domenico Balsamo.

L’uomo, poco prima dell’omicidio-suicidio, aveva postato sui propri canali social una storia con scritto “Addio a tutti”. Nella storia Instagram si legge, su sfondo nero, anche la frase “Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti“. Vella lo scorso 12 agosto pubblicò anche un video, sempre su Instagram, con una serie di immagini dell’ex fidanzata. “Certi incastri sono così perfetti che, anche se li separi, la forma dell’altro ti rimane addosso per sempre-scrisse Vella-. A te, che sei la donna che ho amato con tutto me stesso e ho perso per la mia stupidità. Sarò tuo anche se non posso più esserlo”.

– foto IPA Agency –

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