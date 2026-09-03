GENOVA (ITALPRESS) – Tre corpi senza vita sono stati ritrovati in tarda mattinata in un’abitazione di Finale Ligure, in provincia di Savona. Si tratta di un nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne, tutti morti a causa di colpi di arma da fuoco. Per questo l’ipotesi dei carabinieri, intervenuti sul posto, è che si tratti di un omicidio-suicidio: l’uomo, il 60enne Daniele Baruzzo, avrebbe ucciso con la sua pistola la consorte Paola Siri e il 15enne Mattia, probabilmente sorpresi nel sonno, per poi rivolgere l’arma contro di sé. La tragedia sarebbe avvenuta la scorsa notte, anche se l’allarme è scattato solo verso mezzogiorno. Baruzzo avrebbe lasciato in casa un biglietto in cui annunciava le proprie intenzioni, legate a gravi problemi in famiglia. Il sindaco di Finale Ligure, esprimendo “profondo dolore”, ha proclamato il lutto cittadino nella data dei funerali e la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate nei prossimi giorni.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).