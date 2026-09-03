Accusato di tentato omicidio in Germania, latitante tedesco si nascondeva a Gela: arrestato

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Nascosto all’interno di un pozzo luce per sfuggire alla cattura. Ricercato per tentato omicidio e lesioni arrestato dagli agenti della Polizia di Stato in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’uomo, di nazionalità tedesca, era ricercato dallo scorso mese di maggio, per tentato omicidio volontario con lesioni personali gravi, commesse ad Aalen, in Germania. La Polizia di Stato a Gela ha tratto in arresto un ventenne, cittadino di nazionalità tedesca, ricercato dallo scorso mese di maggio, in esecuzione di mandato di arresto europeo, emesso dal Tribunale distrettuale di Ellwangen, per tentato omicidio volontario con lesioni personali gravi, commesse ad Aalen, in Germania.

Il ventenne, a seguito di una discussione avuta con la vittima lo scorso mese di maggio, gli avrebbe sparato al volto causandogli gravi lesioni. Poi, si è dato alla fuga facendo perdere le tracce. I poliziotti del Commissariato di Gela, nel corso di indagini, lo hanno rintracciato all’interno di un B&B, a seguito dell’allarme scattato presso la sala operativa attraverso il portale alloggiati web. Gli agenti hanno trovato il fuggiasco nascosto all’interno di un pozzo luce della struttura, nel vano tentativo di sfuggire alla cattura. L’arrestato è stato accompagnato alla casa circondariale di Gela.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).