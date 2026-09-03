Morto Fabio Mussi, fu ministro nel governo Prodi

ROMA (ITALPRESS) – Questa notte, all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, si è spento Fabio Mussi. Lo rende noto Sinistra Italiana. L’ex ministro dell’università e della ricerca del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana Avs era nato a Piombino (Li) il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del Comitato Centrale del Pci, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008 (Pds, Ds). Capogruppo dei deputati del Pds-Ulivo nel 1996 e poi nel 2001 VicePresidente della Camera dei Deputati. Vice direttore di Rinascita e poi condirettore de L’Unità. Non aderisce al Pd, e contribuisce alla nascita prima di Sel e poi di Sinistra Italiana. Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto.

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