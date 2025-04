ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, parteciperà domani, 29 aprile, al vertice intergovernativo italo-turco ospitato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un evento su cui vi sono “buone notizie in serbo”. Lo ha dichiarato l’ambasciatrice della Turchia a Roma, Elif Comoglu Ulgen, in un’intervista all’agenzia di stampa turca Anadolu.

Il primo vertice intergovernativo Italia-Turchia si è tenuto nel 2008 a Smirne e l’ultimo nella capitale Ankara tre anni fa. Il vertice si concentrerà principalmente sulla cooperazione economica, con rappresentanti di imprese italiane e turche che si incontreranno in occasione del forum economico. Ulgen, che ha assunto l’incarico di ambasciatrice della Turchia in Italia all’inizio di questo mese, ha dichiarato di essere molto entusiasta dell’evento.

“Ci stiamo preparando per questo vertice da un po’ e abbiamo visto che anche i funzionari italiani sono entusiasti”, ha spiegato. Turchia e Italia hanno rafforzato i legami bilaterali negli ultimi anni, soprattutto nel commercio. Il volume degli scambi ha raggiunto i 32 miliardi di dollari nel 2024, superando l’obiettivo precedentemente fissato di 30 miliardi di dollari, mentre i contratti industriali si sono intensificati. Nel 2019 il volume degli scambi bilaterali era di circa 10 miliardi di dollari con un incremento significativo negli ultimi anni.

“Credo che i leader fisseranno nuovi obiettivi al vertice e le imprese lavoreranno per raggiungerli”, ha dichiarato la diplomatica, evidenziando che il commercio bilaterale ha avuto particolare successo in settori come l’automotive, la siderurgia, il tessile, la medicina e i beni di consumo, ma i leader potrebbero promuovere nuove forme di cooperazione commerciale, in particolare nelle nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

L’ambasciatrice Ulgen ha sottolineato che il vertice di domani rappresenta l’obiettivo più significativo per le relazioni bilaterali e “amplierà gli orizzonti” per i due Paesi, che già godono di “relazioni molto positive”. “Auspichiamo una migliore attuazione dei principi win-win”, ha aggiunto. Ulgen ha osservato che avere buone relazioni bilaterali è essenziale “nel contesto dei nuovi sviluppi”, sottolineando una revisione dell’architettura di sicurezza euro-atlantica.

“Possiamo valutare cosa entrambi i Paesi possono fare insieme, contribuire alle politiche reciproche in questa regione, nelle regioni limitrofe, nel Mediterraneo, dall’Africa ai Balcani, all’area euro-atlantica e al Medio Oriente. Una politica estera coordinata che si rafforzi a vicenda può fornire un’eccellente piattaforma”, ha concluso.

