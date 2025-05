WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Uno scontro tra un van turistico e un pick-up nei pressi del Parco nazionale di Yellowstone ha provocato la morte di 7 persone, tra cui un’italiana, nella giornata di giovedì 1°maggio, poco prima delle 19:15. Fonti della Farnesina confermano la notizia della vittima italiana nell’incidente. Il consolato d’Italia a San Francisco sta assistendo i familiari.

La polizia dello Stato dell’Idaho è intervenuta sulla US Highway 20 nei pressi dell’Henry’s Lake State Park, circa 16 miglia a ovest di Yellowstone. In un comunicato stampa aggiornato a venerdì 2 maggio, la polizia ha reso noto che il furgone trasportava 14 persone, mentre sul pick-up c’era solo l’autista. Quest’ultimo ha perso la vita nello scontro, oltre a 6 occupanti del van. Il portavoce della polizia ha affermato che i sopravvissuti all’incidente sono stati trasportati negli ospedali più vicini.

Secondo quanto riportato dal New York Times, Brenda Dye, medico legale della contea di Fremont, ha identificato l’autista e unico occupante del pick-up come Isaiah Moreno, 25 anni, del Texas ed è in attesa dei risultati del test del dna per l’identificazione delle sei persone morte nel van. Tutte le persone presenti nel furgone non erano statunitensi. I media statali cinesi riportano che tra le vittime figurano anche cittadini provenienti dalla Cina.

– foto Pexels.com –

(ITALPRESS).