Turismo in Cina, è boom per le spa aperte 24 ore su 24

Mentre il trend "China Travel" guadagna popolarità, i visitatori internazionali non si limitano alle visite turistiche, ma frequentano sempre più le spa, aperte 24 ore su 24. Con interni futuristici, bar di frutta fresca, aree per videogiochi e prezzi convenienti, questi luoghi ricreativi stanno rapidamente diventando nuove tappe obbligate per i turisti stranieri in Cina, e stanno diventando trend virale sui social media. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca3 (Fonte video: Xinhua)