Valditara “Il benessere psicologico dei nostri giovani è una priorità”

ROMA (ITALPRESS) - "Il benessere psicologico dei nostri giovani per noi è una priorità; vogliamo prevenire il disagio, aiutare i ragazzi a superare ostacoli o fragilità, proprio per realizzare al meglio le loro potenzialità". Lo ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, parlando di AscoltaMi, il servizio ideato e realizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), per il supporto psicologico agli studenti dell'ultimo anno della Scuola secondaria di I grado e del primo biennio della Secondaria di II grado. ads/mca2 (Fonte video: Ministero dell'Istruzione)