Abbruzzetti “Respiro internazionale per IX edizione premio Filo della Torre”

ROMA (ITALPRESS) - Il premio Ranieri Filo della Torre “riconosce il valore dei lavori che vengono inviati da tanti autori della sezione poesia, narrativa, ma anche per le sezioni scientifiche con le tesi degli studenti delle varie università italiane e per il concorso che premia i migliori oli prodotti dagli studenti degli studi agrari. In particolare abbiamo anche dato dei premi speciali a delle donne che hanno ricoperto un ruolo particolare in settori strategici per Pandolea, ma che negli anni hanno anche mostrato grande amicizia nei nostri confronti”. Così Loriana Abbruzzetti presidente di Pandolea, in occasione della IX Edizione del premio letterario - scientifico “Ranieri Filo della Torre”. xb1/ads/mca3