Turismo crocieristico motore strategico per la crescita in Europa

ROMA (ITALPRESS) - Il turismo crocieristico si conferma uno dei pilastri più dinamici dell’economia europea. Secondo l’“Economic Impact Study”, presentato al Clia European Summit 2026 di Madeira, nel 2024 il comparto ha sostenuto 445mila posti di lavoro e generato 64 miliardi, in crescita del 15% rispetto ai 55,3 miliardi del 2023. Una quota significativa di questa ricchezza contribuisce direttamente al Pil europeo, a testimonianza di un impatto concreto e misurabile sulla crescita del continente. L’Europa è allo stesso tempo una delle principali destinazioni mondiali per le navi da crociera e un mercato di origine strategico per i viaggiatori. La spesa diretta dei passeggeri produce effetti immediati su commercio, ristorazione, servizi turistici ed escursioni, alimentando un indotto diffuso. Le compagnie crocieristiche investono inoltre in beni e servizi acquistati da fornitori europei, mentre la cantieristica rappresenta un ulteriore motore di sviluppo industriale e occupazionale. A questi effetti si aggiungono la spesa indiretta lungo la filiera e quella indotta dai consumi dei lavoratori del settore. Il comparto guarda al futuro con ingenti investimenti in tecnologie innovative. Cresce inoltre l’attenzione alla sostenibilità: molte navi saranno predisposte per l’alimentazione elettrica da terra durante la sosta in porto, con una drastica riduzione delle emissioni e benefici concreti per la qualità dell’aria nelle città portuali. mgg/azn