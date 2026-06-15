Palermo, Piantedosi in Prefettura per riunione del Comitato ordine e sicurezza

PALERMO (ITALPRESS) - Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è arrivato pochi minuti fa alla Prefettura di Palermo per partecipare alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata nei giorni scorsi dal prefetto Massimo Mariani. Presenti tra gli altri, oltre al ministro e al prefetto, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, il questore Vito Calvino e il procuratore generale della Corte d'Appello di Palermo Lia Sava. xd8/pc/mca3