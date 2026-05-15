SANTA MARGHERITA LIGURE (GENOVA) (ITALPRESS) – Tra incertezze geopolitiche, conflitti internazionali e timori legati ai trasporti e all’energia, cambia il modo di programmare le vacanze degli italiani. E’ quanto emerge da un sondaggio nazionale realizzato dall’istituto demoscopico Noto Sondaggi, e presentato in occasione del Forum del Turismo – Golfo del Tigullio, ideato da Federalberghi Liguria, Camere commercio Genova e delle Riviere con partnership di Enit e organizzato dalla società di comunicazione Philia, che fotografa un turismo sempre più prudente, flessibile e orientato verso mete considerate sicure e facilmente raggiungibili. Secondo i dati raccolti, ad oggi solo il 23% degli italiani ha già prenotato e confermato una vacanza per i prossimi mesi estivi, mentre il 20% dichiara di aver sospeso la prenotazione proprio a causa dell’attuale scenario internazionale. A questi si aggiungono coloro che stanno ancora valutando se partire o non hanno ancora scelto la destinazione, confermando un atteggiamento attendista e cauto.

La crisi internazionale incide concretamente anche sulle scelte operative: il 5% degli italiani ha cambiato meta e il 3% ha addirittura annullato la vacanza programmata. A pesare non è soltanto il tema economico, ma soprattutto quello della sicurezza e della gestione di eventuali emergenze.

Il 32% degli intervistati teme infatti di trovarsi in località dalle quali potrebbe essere difficile rientrare in Italia in caso di aggravamento dei conflitti internazionali, un dato superiore persino a quello di chi indica nel costo della vacanza il principale elemento di preoccupazione (31%). Cresce inoltre il timore legato a possibili difficoltà nei trasporti e all’approvvigionamento energetico: il 65% mette infatti in conto problemi legati al caro energia, al greggio e agli spostamenti.

In questo contesto l’Italia emerge sempre più come “meta rifugio”. Tra coloro che hanno scelto di restare nel Paese, il 66% afferma che la situazione geopolitica ha influenzato direttamente la decisione. Il turismo domestico viene percepito come più sicuro, rassicurante e facilmente gestibile.

Ed è proprio in questo scenario che territori come la Liguria e il Golfo del Tigullio possono rafforzare ulteriormente la propria attrattività. La vicinanza ai grandi bacini del Nord Italia, l’accessibilità, la presenza di località balneari, borghi, outdoor, ospitalità diffusa e servizi consolidati rendono infatti la regione una destinazione coerente con le nuove esigenze del turista italiano: vacanze più vicine, più flessibili e percepite come sicure.

Non a caso il mare resta la scelta preferita dal 56% degli italiani, mentre crescono formule considerate più pratiche e sostenibili come case vacanza, B&B, seconde case o ospitalità presso amici e parenti, soprattutto tra i più giovani.

La crisi internazionale modifica anche le modalità di spesa. Pur prevedendo vacanze mediamente più costose rispetto al passato (56%), molti italiani stanno adottando strategie di contenimento: il 35% pensa di ridurre i giorni di soggiorno, il 27% sceglierà mete più vicine e il 23% limiterà le spese accessorie come ristoranti e consumi sul territorio.

Diventa quindi centrale il tema della flessibilità. Nel momento della prenotazione, dopo il prezzo (36%), il secondo elemento più importante è oggi la possibilità di modificare o cancellare facilmente la vacanza (32%), davanti persino alla sicurezza della destinazione (19%). Un dato confermato dal fatto che il 67% degli italiani si dichiara più propenso a prenotare in presenza di formule senza penali o con cancellazione flessibile in caso di peggioramento dello scenario internazionale.

Dai dati emerge così il profilo di un turista più razionale e prudente rispetto al passato: il desiderio di viaggiare rimane forte, ma viene adattato a un contesto percepito come instabile e imprevedibile. In questo quadro, la Liguria si candida a essere una delle destinazioni italiane maggiormente in grado di intercettare questa nuova domanda di turismo di prossimità, sicurezza e qualità dell’esperienza.

– Foto Forum del Turismo –

(ITALPRESS).