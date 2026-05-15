Tassa di soggiorno, Mazzi “Dialogo con tutti i soggetti coinvolti”

MILANO (ITALPRESS) – Sulla richiesta avanzata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala di aumentare la tassa di soggiorno, “sto approfondendo perché non è un tema condiviso da tutti. Per cui come deve fare un ministero, deve dialogare con tutti i soggetti interessati. Lui ha posto una questione: hanno fatto una misura che tra l’altro è stata fatta dalla sua area politica, e questo è molto interessante da sottolineare, e che contiene secondo lui un errore, cioè non consente a Milano un aumento della tassa di soggiorno, come invece autorizzato a città quali Firenze e Roma”. Così il ministro del turismo Gianmarco Mazzi a margine dell’edizione 2026 di Investopia in corso a Milano. “Effettivamente questa non è una cosa giusta, anche se noi non siamo il governo delle tasse – ha sottolineato – Io voglio portare ricchezza, non sottrarre denaro agli italiani. E quindi il tema è se sia giusto aumentare la tassa, che poi inevitabilmente finirebbe a carico del consumatore finale. Questo aspetto lo stiamo valutando, ma comunque parleremo con tutti i soggetti coinvolti e che sono interessati alla questione”.

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