Treni storici, al via “Itinerari d’Autore” per una nuova esperienza turistica

ROMA (ITALPRESS) – FS Treni Turistici Italiani e Fondazione FS presentano i nuovi Itinerari d’Autore, tre proposte di viaggio che raccontano l’Italia attraverso il ritmo lento della scoperta, la bellezza del paesaggio e la valorizzazione dei territori. Dalle Alpi al Mediterraneo, fino alle colline piemontesi patrimonio Unesco, ogni proposta è pensata per chi desidera vivere un modo diverso di viaggiare, dove il percorso diventa parte centrale della destinazione.

Dopo il successo dell’estate scorsa, i treni storici tornano a percorrere la celebre Ferrovia delle Meraviglie, un itinerario panoramico che collega il Piemonte alla costa Ligure attraversando la Val Roya e il Parco del Mercosur, con le carrozze Centoporte degli anni 20′. Un viaggio nel tempo accompagnato da esperienze enogastronomiche a bordo, con degustazioni di vini italiani e francesi che raccontano i territori attraversati.

Il treno partirà tutte le domeniche dal 5 luglio al 6 settembre, ad eccezione del 25 luglio, 8 e 22 agosto con circolazioni programmate il sabato, da Torino con fermate intermedie a Cuneo, Limone, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia, Sanremo e Imperia.

Ad arricchire l’offerta di treni storici in Piemonte si aggiungono due itinerari dedicati alla valorizzazione della tradizione vitivinicola nei territori Unesco delle Langhe. Tutte le domeniche dall’11 ottobre al 27 dicembre sarà possibile vivere un’esperienza di viaggio unica a bordo delle celebri carrozze Gran Confort con partenza da Milano e arrivo ad Alba e la sua celebre Fiera del Tartufo.

A bordo di vetture che hanno rappresentato il bel viaggiare italiano e i grandi collegamenti internazionali degli anni 70′, con ampie sedute in velluto blu e un’atmosfera “ovattata”, sarà possibile vivere una esperienza indimenticabile.

Non mancherà un servizio catering dedicato alla territorialità e alla valorizzazione del patrimonio culinario del territorio. Tutte le domeniche comprese tra il 1° ed il 29 novembre si potrà viaggiare tra Torino e Canelli, sulla Ferrovia delle Langhe, Roero e Monferrato, a bordo delle carrozze Centoporte per un’esperienza d’altri tempi che – nel suo viaggio inaugurale – avrà come protagonista una locomotiva a vapore.

-Foto ufficio stampa Fs-

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